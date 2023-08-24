Как продлить срок службы шин: советы автоэкспертов

Чтобы избежать этого, владельцы автомобилей часто вынуждены менять шины. Однако соблюдение определенных принципов может помочь продлить срок службы шин, согласно автомобильным экспертам.

Смягчение стиля вождения Важно избегать резких маневров, как резкого разгона и торможения, так и входа в повороты с заносами. Это поможет уменьшить износ шин и увеличит их срок службы. Кроме того, важно избегать высокой скорости на дорогах с плохим покрытием.

Учет типа привода Состояние шин зависит от привода автомобиля. Владельцы переднеприводных машин сталкиваются с износом передних шин, а заднеприводные автомобили имеют большую нагрузку на задние шины. Учитывая тип привода, можно более эффективно управлять состоянием шин.

Регулярная проверка Важно регулярно проверять состояние шин, независимо от типа привода или стиля вождения. Особое внимание следует уделять давлению в шинах, так как это влияет на износ и производительность.