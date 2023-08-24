Новый российский штурмовик Як-130М - преемник Су-25

Его роль должен взять на себя Як-130М — новая версия машины, оснащенная современными РЛС и вооружением, разрабатывавшаяся как учебно-боевой самолет.

Як-130М должен стать преемником знаменитого Су-25. Это машина, помнящая времена Холодной войны, которая — несмотря на другую конструкцию — является функциональным эквивалентом американского самолета A-10 Thunderbolt II .

Су-25 проектировался как самолет непосредственной поддержки, летающий относительно медленно и низко и обеспечивающий поддержку с воздуха непосредственно над полем боя.

Поскольку роль А-10 на Западе постепенно берут на себя "умные" боеприпасы, россияне столкнулись с необходимостью разработки преемника Су-25, способного применять управляемое вооружение, не выходя на дальность действия ПВО.

В силу ожидаемых задач это должна быть более легкая, дешевая и менее требовательная машина, чем большие, тяжелые и дорогие Су-34 или многоцелевые машины Су-30 или Су-35 .

Из-за конструктивных ограничений он не возьмет на себя роль истребителя завоевания превосходства в воздухе, но благодаря запланированной интеграции с ракетами AIM-120 AMRAAM он будет обладать большими возможностями по поражению воздушных целей, а снайперский модуль позволит использовать современное управляемое вооружение, позволяющее поражать цели, находящиеся за пределами дальности действия средств ПВО.