Как спасти двигатель от перегрева в жару: советы опытных автоэкспертов

Однако существует несколько советов от экспертов, которые помогут избежать перегрева и предотвратить неприятные поломки.

Поддержание состояния системы охлаждения Охлаждающая система играет ключевую роль в предотвращении перегрева. К ней относятся радиатор, вентиляторы, патрубки и термостат.

Особое внимание следует уделить вентиляторам, которые обеспечивают поступление холодного воздуха к двигателю. Не менее важным компонентом является водяной насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости.

Своевременная замена масла Достаточное количество моторного масла – залог эффективной работы двигателя и предотвращения перегрева. Недостаток масла может привести к излишнему трению механизмов и повышению температуры.

Водители должны регулярно проверять и поддерживать уровень масла в соответствии с рекомендациями производителя.