Как спасать томаты от фитофторы дешевым аптечным средством для полоскания

Хорошо спасает от фитофторы обычный аптечный фурацилин, которым лечат горло при простуде. Дешево и сердито.
Разводим так: на 10 таблеток нужно 10 л воды. Она должна быть очень теплой, потому что в холодной таблетки будут долго растворяться.
Измельчаем их в порошок для удобства и хорошо размешиваем в воде, добиваясь однородной жидкости. Опрыскиваем перый раз до цветения.
Второй - после появления завязей, третий - когда еще остались зеленые плоды на ветках, а погоды для созревания нет, это будет примерно конец августа/начало осени.
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