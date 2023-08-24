Как спасать томаты от фитофторы дешевым аптечным средством для полоскания

Хорошо спасает от фитофторы обычный аптечный фурацилин, которым лечат горло при простуде. Дешево и сердито.

Разводим так: на 10 таблеток нужно 10 л воды. Она должна быть очень теплой, потому что в холодной таблетки будут долго растворяться.

Измельчаем их в порошок для удобства и хорошо размешиваем в воде, добиваясь однородной жидкости. Опрыскиваем перый раз до цветения.

Второй - после появления завязей, третий - когда еще остались зеленые плоды на ветках, а погоды для созревания нет, это будет примерно конец августа/начало осени.