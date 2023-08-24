Житель Перми продает «с молотка» зуб снежного человека

Россиянин из Перми выставил на продажу на Avito зуб снежного человека. Свой лот он оценил в 1 миллион российских рублей, сообщает КП.

По словам мужчины, необычный зуб он нашел в районе поселка Ныроб в лесу, куда ходил за грибами. По форме он похож на человеческий, однако по размеру намного больше.

Пермяк признался: он специально так подписал объявление, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Стоимость взял из головы. Необычный зуб посмотрели за день более тысячи человек.

Люди звонят, интересуется: как он у меня оказался? Когда узнают, говорят, что надо подумать. Зато звонков по другим моим объявлениям стало в разы больше, - поделился россиянин.

Он не исключает, что зуб на самом деле принадлежит какому-нибудь хищному животному.