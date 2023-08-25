Внешний вид писательницы Татьяны Устиновой привел поклонников в шок

Станислав Садальский выложил на своей странице в соцсетях совместное фото с писательницей Татьяной Устиновой. Этот снимок он сделал перед эфиром программы, которую писательница ведет на одном из телеканалов.

Я пять лет назад был гостем ее студии и остался очень доволен. Таня оказалась отличным собеседником: остроумным, деликатным и умеющим слушать, — поделился Садальский.

Свежий кадр с автором детективных романов привлек внимание фанатов. Татьяна Устинова довольно редко выходит в свет, не ведет соцсети, потому «лишнее» фото для поклонников - событие. В итоге многие пользователи решили, что худевшая три года назад писательница опять набрала вес.

Подписчики терялись в догадках: или стилисты звезды не очень удачно подобрали образ, или она перестала контролировать свое питание.

Устинова ранее за 3 года теряла сто килограммов - за счет того, что стала есть здоровую еду и активно занялась спортом.