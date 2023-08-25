Как жители Нидерландов стали страной с самыми высокими людьми

Нидерланды - небольшая страна в Западной Европе. Она славится высокими жителями: средний рост мужчин здесь составляет около 183 см, женщин – около 170 см. Что же делает страну таким особенным местом, где граждане растут до впечатляющих размеров?

Научные исследования свидетельствуют: этому есть несколько причин. И один из главных факторов - генетика. Как выяснилось, ответственные за рост гены унаследованы жителями страны от предков, которые тоже были высокими.

Но это не единственное объяснение. Ученые считают, что важную роль играет и питание. Жители Нидерландов ведут здоровый образ жизни и активно занимаются спортом.

Их меню включает много фруктов, овощей, рыбы, молочных продуктов. Это позволяет детям получить все нужные для роста и развития питательные вещества. В Нидерландах, кроме того, популярны велосипеды, что тоже способствует физической активности и укреплению здоровья.

Еще один фактор, влияющий на рост населения Нидерландов, - система здравоохранения. В стране медицина высокого уровня, она позволяет своевременно диагностировать и лечить проблемы с ростом у детей.

Свою роль играют и социальные факторы. Нидерланды - страна с высоким уровнем благосостояния. Люди здесь имеют доступ к хорошему здравоохранению, образованию, другим способствующим здоровому росту и развитию услугам.

Культурные нормы тоже играют свою роль: в Нидерландах высокий рост воспринимается, как привлекательный и желанный.