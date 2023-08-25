Диетолог Богданова рассказала, какой продукт молодит кожу лица

Правильное питание позволяет замедлить процессы старения. Нутрициолог Зоя Богданова уточнила, что это один из самых главных для таких целей продукт - сливы, сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, сливы содержат много витаминов группы А и группы B, а также - магний, железо и кальций. Кроме того, в них много веществ, нейтрализующих свободные радикалы, приводящие к окислительному стрессу и запуску ускорения процессов старения.

Употребление слив замедляет в организме процессы старения, то есть - окисления клеток. Кожа в итоге становится более гладкой, упругой, – объяснила эксперт.

Богданова уточнила: если есть в день в среднем около 300 граммов слив, это хорошо отразится на цвете лица и упругости кожи.