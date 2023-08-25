Найден пропавший в Санкт-Петербурге экс-гитарист «Алисы» Андрей Шаталин

Сооснователь легендарного коллектива «Алиса» Андрей Шаталин пропал в Петербурге два дня назад. Волонтеры «ЛизыАлерт» ранее сообщали, что музыкант с псевдонимом «Шатл» ушел из своего дома 22 августа и не вернулся.

Вечером 24 августа легенду русского рока все же нашли, сообщает КП.

Нашли недалеко от дома, он ушел недалеко. Пока о его состоянии трудно что-нибудь говорить, – рассказал источник издания.

По словам инсайдера, у звезды ранее диагностировали депрессию. Музыкант из-за этого давно не работал и занимался только воспитанием своих дочек, близняшек десяти лет.

Источник КП не исключает, что у мужчины могло произойти помутнение. Наличие же алкоголя в этой истории считает сомнительным.

Фанаты рады, что, несмотря на многочисленные тревоги и переживания, история завершилась более, чем благополучно.