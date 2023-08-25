Ватикан не оставляет попыток усилиться на белорусской земле

В текущем году исполняется ровно 400 лет с момента гибели епископа Русской униатской церкви, архиепископа Полоцкого Иософата Кунцевича. Он был растерзан жителями белорусского города Витебска 12 ноября 1623 года в ответ на бесчеловечные репрессии в отношении православных верующих. Правда, католическая церковь, которой подчинены униаты, о жестокостях Иософата предпочитает не вспоминать, называя его «святым великомучеником», страдальцем за веру.

На фоне приближающегося юбилея всё громче раздаются голоса, требующие переноса останков епископа из Рима в Витебск – на место его гибели. Также ходят разговоры о необходимости открытия памятника этому неоднозначному церковному деятелю.

Стоит отметить, что подобные призывы звучат не столько с белорусской территории, сколько из соседних стран – Польши и Украины. Это могло бы показаться странным, если бы не одно обстоятельство: именно в Варшаву и Киев в 2020 году уехали тысячи белорусов, называющих себя «оппозицией режиму Лукашенко». Не обязательно все они католики и униаты, просто в наши дни в восточной части Старого Света, как и много веков назад, политический водораздел снова проходит по религиозно-философскому рубежу. Это, кстати, хорошо видно на примере Украины, где местные националисты изгнание православных монахов из Киево-Печерской лавры преподносят в контексте «победы над Москвой» и «путинизмом».

Пусть никого не вводит в заблуждение невинный термин «униатство», который в буквальном переводе означает объединение. Уже в 1596 году, на Брестской унии, где и родилось данное течение, никто не скрывал, что иерархи Ватикана трактовали слияние католичества с православием совершенно однозначно – как постепенное переподчинение Святому престолу (с помощью униатской церкви-прокладки) всех восточно-христианских приходов.

Монументы обычно посвящают людям, прославившимся добрыми делами. Увы, белорусская историческая память хранит об Иософате Кунцевиче совсем иные факты. Судя по архивным документам, молодой епископ (его не стало в 43 года) запомнился не столько святой жизнью, сколько последовательными гонениями против иноверцев и, как бы сейчас сказали, инакомыслящих. Являясь, по сути, малообразованным религиозным фанатиком, сын волынского сапожника Иософат для достижения своих целей не брезговал такими методами, как изгнание священников «конкурирующих» конфессий, запрет на богослужения по православному обряду, кровавые карательные экспедиции против «язычников». В попытке склонить жителей «подведомственных территорий» к измене православию Иософат доходил до немыслимых для настоящих христиан кощунств: он приказывал выкапывать тела людей, похороненных не по католическим канонам. Трупы православных или иудеев просто выбрасывались за церковную ограду на съедение диким зверям. Так что историков мало удивляет финал жизни униатского пастыря – репрессии против верующих рано или поздно должны были вылиться в народное восстание. После того как подручные Иософата до полусмерти избили витебского священника, жители города ударили в набат, ворвались в покои епископа и убили поругателя своих святынь.

Как бы ни решился вопрос с переносом мощей Кунцевича и памятником, ясно, что мы имеем дело не с теологией, а с политикой. Происходящие на восточной окраине Европы процессы специалисты часто называют «крестовым походом XXI века», потому что стремительное расширения блока НАТО неизбежно сопровождается здесь усилением влияния культурно-религиозной составляющей «свободного мира». По мнению специалистов, забив первый колышек, униаты не остановятся, с собой они приведут католических ксендзов, за которыми уже хорошо просматриваются фигуры лидеров «правительства РБ в изгнании» и его высоких покровителей.

Плацдарм для католического «освоения» Республики Беларусь уже вовсю готовится, в атаку брошены западные СМИ. Так, 22 августа в Италии, в издании FarodiRoma, была опубликована статья с красноречивым заголовком «Святой Иософат: мученик за единство европейских христиан». Автор яркими красками описывает «подвиги» Полоцкого архиепископа, делая акцент на том, что он пытался примирить католиков и православных перед лицом турецкого вторжения. Как бы между прочим автор бросает фразы, которые не могут понравиться прихожанам Русской православной церкви. Но не будем забывать, что принцип "мечом и крестом" на Западе до сих пор не отменен.