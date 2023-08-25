Около ста человек умерли в Британии, отравившись препаратом из Канады

Правоохранительные органы Великобритании расследуют гибель 88 человек, которые могли воспользоваться одними и теми же препаратами, купленными в онлайн-аптеке 57-летнего канадца Кеннета Лоу, сообщает The Daily Telegraph.
По информации издания, препарат мог содержать ядовитые вещества.
Национальное агентство по борьбе с преступностью по согласованию с Королевской прокуратурой приняло решение расследовать возможные уголовные преступления, совершенные в Великобритании.
На данном этапе нет подтверждения, что именно данные вещества вызвали гибель людей, - отмечается в материале газеты.
По данным журналистов, расследования в отношении Лоу также проводятся в США, Италии, Австралии, Новой Зеландии. Всего могло быть продано свыше 1200 доз препарата гражданам из 40 стран.
Лоу в мае был арестован властями Канады, ему предъявили обвинение в содействии отравлению 2 человек.
Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы до 14 лет.
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