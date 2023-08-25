Около ста человек умерли в Британии, отравившись препаратом из Канады

Правоохранительные органы Великобритании расследуют гибель 88 человек, которые могли воспользоваться одними и теми же препаратами, купленными в онлайн-аптеке 57-летнего канадца Кеннета Лоу, сообщает The Daily Telegraph.

По информации издания, препарат мог содержать ядовитые вещества.

Национальное агентство по борьбе с преступностью по согласованию с Королевской прокуратурой приняло решение расследовать возможные уголовные преступления, совершенные в Великобритании. На данном этапе нет подтверждения, что именно данные вещества вызвали гибель людей, - отмечается в материале газеты.

По данным журналистов, расследования в отношении Лоу также проводятся в США, Италии, Австралии, Новой Зеландии. Всего могло быть продано свыше 1200 доз препарата гражданам из 40 стран.

Лоу в мае был арестован властями Канады, ему предъявили обвинение в содействии отравлению 2 человек.

Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы до 14 лет.