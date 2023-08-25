Топ-3 лучших автомобилей для начинающих водителей

Важно для них выбрать транспортное средство, которое будет надежным и легким в управлении. Эксперты подготовили список автомобилей, рекомендованных для новичков, основанный на их надежности и удобстве управления. Этот рейтинг опубликован в зарубежных СМИ.

На первом месте находится кроссовер Chevrolet Equinox, который особенно подходит для начинающих водителей благодаря своим дополнительным функциям помощи.

Следующим в списке идет субкомпактный автомобиль Ford Fiesta, который обладает хорошей маневренностью и комфортом, а также экономичным расходом топлива.

Третье место занимает универсал Subaru Outback, обладающий полным приводом, что придает водителю уверенность в управлении.