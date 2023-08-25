Почему машина может не пройти техосмотр: 5 необычных причин

Однако, есть несколько неожиданных обстоятельств, из-за которых можно провалить техосмотр. Эксперты выделили 5 таких ситуаций, которые могут стать причиной непрохождения проверки.

Оплётка на руле. Помимо внешнего вида, наличие оплётки на руле может повлиять на решение о прохождении техосмотра, поэтому рекомендуется временно её убрать.

Ржавчина. Появление коррозии на кузове автомобиля не только портит внешний вид, но и может стать причиной провала техосмотра из-за технических проблем.

Отсутствие брызговиков. Даже хотя бы отсутствие этого элементарного аксессуара может повлиять на решение о прохождении техосмотра, так как он защищает дно автомобиля от грязи.

Наклейки на стеклах. Некоторые наклейки, особенно на сферических поверхностях, могут мешать водителю и также повлиять на результат техосмотра.