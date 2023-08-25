Почему машина может не пройти техосмотр: 5 необычных причин

19:54 2023-08-25

Прохождение технического осмотра для автомобиля - важный этап, гарантирующий его безопасное участие в дорожном движении.

Однако, есть несколько неожиданных обстоятельств, из-за которых можно провалить техосмотр. Эксперты выделили 5 таких ситуаций, которые могут стать причиной непрохождения проверки.

  1. Оплётка на руле. Помимо внешнего вида, наличие оплётки на руле может повлиять на решение о прохождении техосмотра, поэтому рекомендуется временно её убрать.

  2. Ржавчина. Появление коррозии на кузове автомобиля не только портит внешний вид, но и может стать причиной провала техосмотра из-за технических проблем.

  3. Отсутствие брызговиков. Даже хотя бы отсутствие этого элементарного аксессуара может повлиять на решение о прохождении техосмотра, так как он защищает дно автомобиля от грязи.

  4. Наклейки на стеклах. Некоторые наклейки, особенно на сферических поверхностях, могут мешать водителю и также повлиять на результат техосмотра.

  5. Демонтаж сидений. Убирать сиденья для освобождения места в салоне может вызвать недовольство проверяющих и даже стать причиной провала технической проверки.

Показать следующие комментарии
Фото