Браки викингов: Народы Севера руководствовались немыслимыми критериями

В раннем средневековье для народов Севера свадьба была просто договором между двумя семьями. Жених должен был заплатить определенную сумму, чтобы встать на "свадебный ковер".

Брак связывал две семьи и даже целые общины. Он гасил конфликты, приводил к альянсам и сотрудничеству и обеспечивал процветание многим людям. Он также гарантировал, что земля и богатство перейдут следующему поколению и, самое главное, что семья не вымрет.

В дохристианскую эпоху брак был для викингов фактически торговым контрактом между двумя семьями. Ожидалось, что обе семьи будут иметь одинаковый социальный статус.

Когда викинг уже выбрал свою будущую жену и оказался достоин ее руки, приходило время переговоров с ее отцом, которые должны были привести к помолвке, а затем и к свадьбе. Во время них будущий жених обязывался заплатить мундр или "выкуп за невесту".

Эта сумма выплачивалась семье невесты и в случае развода или смерти мужа обеспечивала будущее женщины. Например, в Исландии минимальная высота мундра составляла почти 250 граммов серебра, а в Норвегии – около 370 граммов. Для сравнения, в раннесредневековой Скандинавии корова стоила около 60 граммов драгоценного металла, а раб примерно 300 граммов.

Отец или опекун невесты, в свою очередь, обязывался выплатить зятю приданое, называемое хейманфюльгья, в день свадьбы. Заключению "брачного контракта" предшествовали долгие переговоры.

Если оговоренные условия устраивали обе стороны, их повторяли при свидетелях и назначали точную дату свадьбы. До принятия христианства согласие женщины-викинга на свадьбу вообще не требовалось.

Свадьба проходила в форме застолья в доме жениха или невесты, которое часто длилось несколько дней. Кульминацией, но не всегда завершением застолья было укладывание молодой пары в постель.

Нет источников эпохи викингов о точном возрасте, в котором женщины выходили замуж. А вот в исландских сагах, написанных в 13-14 веках, есть немало историй, где невесте было всего 12 лет или чуть больше. Кажется, столь молодой возраст вступления в брак никого в то время не шокировал.