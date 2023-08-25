Рената Литвинова показала фото в купальнике и без макияжа

56-летняя Рената Литвинова решила порадовать фанатов, показав свою новую фотографию на грани утончённой эстетики и вульгарности. Дело в том, что на новом фото Литвинова предстала перед зрителями в купальнике с глубочайшим вырезом. Сам купальник выполнен в тёмно-синем цвете в белую горошинку.

Кроме того, на фотоснимке Рената Литвинова позирует с мокрыми волосами, уложенными назад в стиле ретро. Отличительной особенностью снимка является тот факт, что на нём Литвинова запечатлена без макияжа.