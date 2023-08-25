Родителей школьников предупредили о синдроме «7 сентября» после каникул

Традиционно синдром "7 сентября" проявляется в повышении утомляемости и риска заболеть у учащихся школ, которые вернулись с длительных каникул. Обычно данный синдром развивается через неделю после того, как ученик вернулся к занятиям. Сотрудник Российской академии наук Геннадий Онищенко рассказал, как предупредить развитие данного синдрома у ребёнка.

По данным Онищенко, чтобы у школьника не развился "синдром 7 сентября" необходимо заранее готовить ребёнка к школе. К примеру, за неделю до 1 сентября можно напомнить ребёнку о необходимости ложиться спать вовремя, также предлагая школьнику завтракать, обедать и ужинать в определённые часы.