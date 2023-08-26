Улица Пушкина в Казани стала самой дорогой в России не считая Москвы и СПБ

Сотрудники консалтингового агентства SRG проанализировали стоимость торговой аренды во всех городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, выяснив, что самой дорогой по данному показателю стала казанская улица Пушкина, где аренда одного метра квадратного в год обходится в 37,6 тысяч рублей.

Второе место по этому параметру заняла Красная улица в Краснодаре, где аренда одного метра квадратного стоит 27 тысяч рублей. Третье место отошло к нижегородской улице Пискунова, где собственники требуют 25,8 тысяч рублей за квадрат в год.