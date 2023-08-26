Россиянин прятал от ветеринаров корову, заболевшую сибирской язвой

В селе Красные Холмы Панинского района Воронежской области произошёл резонансный случай: фермер не стал сообщать ветеринарам о своей корове, которая была инфицирована сибирской язвой.

Сотрудники ветеринарной лечебницы регулярно приходили к россиянину, уговаривая его показать заболевшего телёнка, однако мужчина систематически отказывал им.

Позднее выяснилось, что в воронежском магазине "1000 мелочей" вспыхнул очаг сибирской язвы. При детальном анализе обнаружилось, что споры сибирской язвы были в холодильнике, где хранилось заражённое мясо коровы.

Далее оказалось, что скрывавший больного телёнка мужчина также заразился сибирской язвой. Кроме того, заболевание подхватила его сестра. В настоящий момент все заболевшие сибирской язвой в Воронежской области доставлены в медучреждение для лечения.