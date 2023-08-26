Джейк Пол прибыл в польский Вроцлав на бой Усика и Дюбуа

Не так давно дебютировавший в профессиональном боксе ютубер Джейк Пол опубликовал новый пост в соцсетях, где заявил, что прилетел во Вроцлав с целью лично посмотреть бой между украинцев Александром Усиком и подданным Великобритании Даниэлем Дюбуа. При этом Пол-младший напомнил, что Польша является его родиной.

Бой Усика и Дюбуа должен пройти во Вроцлаве вечером 26 августа. Ожидается, что победитель в данной схватке проведёт встречу с непобеждённым британцем-тяжеловесом Тайсоном Фьюри, который готовится к боксёрскому поединку с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.