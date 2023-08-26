Американец показал чудо-реакцию, поймав ребёнка при падении с моста

Накануне в социальных сетях завирусилось видео, на которой мужчина спасает падающего с высоты ребёнка всего одним движением руки. Предыстория данного случая такова: семья из трёх человек отправилась на прогулку, во время которой жена решила сфотографировать мужа с дочерью на мосту.

В момент позирования маленькая девочка внезапно начала пятиться назад, рискуя упасть с моста, однако её отец быстро поймал ребёнка, тем самым спася его от смерти.

Некоторые из пользователей соцсетей предположили, что видеоролик носит постановочный характер, однако в дальнейшем в дискуссию вступил мужчина, который запечатлен на этом видео. По его словам, изначально жена хотела сделать фотографию, однако случайно начала записывать видео.