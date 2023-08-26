Звезда «Импровизации» Позов чуть не умер после операции

В разговоре с Кареном Адамяном комик открыл секрет потери волос. Как выяснилось, он просто стал лысеть, сообщает СтарХит. Дмитрий Позов сказал, что новый образ его устраивает, потому не планирует операцию по пересадке волос.

Комик при этом признался, что имел негативный опыт хирургической операции. Артист обращался к медикам из-за проблем с щитовидкой.

После операции однажды чуть не умер. Не мог 5 часов выйти из наркоза. Проснулся через 2 часа после операции. Проснулся головой - начал слышать все, что происходит. Но - не телом. Два часа не мог дышать и двигаться. Слышал, что врачи стали паниковать: дескать, у него холодный пот, ни на что не реагирует. А я паникую просто в голове. В этот момент что-то пытаешься сделать, но ничего не работает. Более того, когда врачи открывали глаз для проверки зрачка, я их видел, — поделился Дмитрий в YouTube-шоу «50 вопросов».

Позов слышал, что говорили медики, но не мог подать знак, что он находится в сознании. Пациенту время от времени отключали кислородную маску, чтобы он мог проснуться и стал дышать сам. Но организм не желал включаться.