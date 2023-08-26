Выдра из пруда в Британии украла карпов из отеля на 126 тысяч долларов

Сотрудники отеля Grosvenor Pulford Hotel & Spa в городе Честере были в шоке, узнав, что выдра украла из двух прудов гостиницы почти 50 декоративных карпов кои (одомашненной формы амурского карпа).

Как уточняет The Daily Telegraph, каждая рыба стоит около 2,5 тысячи долларов.

"Преступление" животного зафиксировано камерами видеонаблюдения. Как видно из записей, выдра смогла преодолеть электрические заборы, установленные для защиты рыбы от местных цапель.

Директор компании Nelson Hotels & Inns Эндрю Нельсон, владеющей гостиницей, заявил, что руководство сейчас ищет возможность избежать дальнейших потерь.