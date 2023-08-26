Откуда появилась поговорка «тютелька в тютельку»

Выражение "тютелька в тютельку" - синоним словам "точь-в-точь" либо "совершенно точно". Этот фразеологизм применяют, когда хотят подчеркнуть точность совершенных действий. Что же такое - "тютелька", почему именно она стала частью выражения?

Слово "тютелька" на самом деле напрямую связано с глаголом "тюкать". Этимологический словарь русского языка под авторством Маска Фасмер под словом "тюкать" подразумевают "слегка ударить" либо "бить топором или молотком".

Само слово родилось благодаря звукоподражанию, отмечают эксперты. Оказывается, удар молотком или топором средней силы напоминает звук "тюк". Так и возник глагол "тюкать". А "тютелька" стала уже ласкательным производным от "тюти", тоже произошедшей от глагола "тюкать".

Это слово означает попадание молотком либо топором в одно и то же место, то есть - "тютю".

Хотя есть и другие объяснения появления слова "тютя". "Тю" - значит тюкнуть: ударить сверху по дереву, поперек волокон. А "тя" - удар под углом, который используют для отделения мелких щепок. То есть, "тютя" значит не просто след от топора, а - сдвоенный, точный, профессиональный удар.