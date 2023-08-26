Константин Меладзе второй раз выставил на продажу особняк на московской Рублевке

Композитор Константин Меладзе в очередной раз выставил на продажу свой особняк в коттеджном поселке «Миллениум парк», который находится на Рублевке, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Впервые коттедж пытались продать еще в феврале 2023 года - за 300 миллионов российских рублей. Когда информация о том, кто продавец, распространилась в СМИ, объявление было снято.

Недавно дом опять выставили на продажу - от имени матери артиста. Теперь дом оценен уже в 350 миллионов рублей.

В предложение входят как сам особняк общей площадью 700 кв. м, так и 36 соток земли. В доме есть спортзал, хамам, камин. Обои и мебель здесь ручной работы - они тоже продаются с особняком.