Японский повар рассказал, что нужно есть, чтобы прожить сто лет

Столетние долгожители для острова Окинава - не редкость. Японский шеф-повар Юкиэ Миягуни считает, что секрет - в пищевых привычках и рационе. Он рассказал, какие чудо-продукты поддерживают здоровье и продлевают жизнь.
На первом месте в этом рейтинге - фиолетовый сладкий картофель. Он богат клетчаткой, а также содержит большое количество антиоксидантов.
Японские долгожители также включают в меню зелёные листья шелковицы, способные снизить боль в горле и обладающие противовоспалительным действием. Шелковица также регулирует уровень сахара и холестерина.
На третьем месте - чернила кальмара, богатые ферментами и гормонами. А также - повышающие иммунитет и нормализующие артериальное давление.
Жители острова употребляют и морские водоросли сорта «Аса» - для обогащения организма йодом и антиоксидантами, необходимых для поддержания здоровья клеток.
В их рационе есть полынь, горькая дыня «Гойя».
Замыкает список чудо-продуктов тофу, богатый соевыми бобами. Он тоже - неотъемлемая часть долголетнего рациона.
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