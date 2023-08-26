Японский повар рассказал, что нужно есть, чтобы прожить сто лет

Столетние долгожители для острова Окинава - не редкость. Японский шеф-повар Юкиэ Миягуни считает, что секрет - в пищевых привычках и рационе. Он рассказал, какие чудо-продукты поддерживают здоровье и продлевают жизнь.

На первом месте в этом рейтинге - фиолетовый сладкий картофель. Он богат клетчаткой, а также содержит большое количество антиоксидантов.

Японские долгожители также включают в меню зелёные листья шелковицы, способные снизить боль в горле и обладающие противовоспалительным действием. Шелковица также регулирует уровень сахара и холестерина.

На третьем месте - чернила кальмара, богатые ферментами и гормонами. А также - повышающие иммунитет и нормализующие артериальное давление.

Жители острова употребляют и морские водоросли сорта «Аса» - для обогащения организма йодом и антиоксидантами, необходимых для поддержания здоровья клеток.

В их рационе есть полынь, горькая дыня «Гойя».

Замыкает список чудо-продуктов тофу, богатый соевыми бобами. Он тоже - неотъемлемая часть долголетнего рациона.