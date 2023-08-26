Дачный эксперт рассказал, как подготовить чесночную грядку для нового сезона в августе

Начиная с середины августа, вносим в будущую грядку удобрения.

На квадратный метр идет 10 кг перегноя, стакан мела, 2 стакана золы, 2 большие ложки сульфата калия, 1 большая ложка суперфосфата. Все пускается под перекопку.

Размеры идеальной грядки: в высоту - 25 см, в ширину - метр. В таком виде грядку удобренную грядку оставляем на месяц, периодически ее поливаем.

Для защиты от болезней обрабатываем грядку однопроцентным раствором медного купороса, помещаем участок под пленку.

Перед высаживанием чеснока по верху грядки рассыпаем мочевину, на метр квадратный 20 г, тщательно поливаем водой.