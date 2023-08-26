3 простых способа сэкономить на техобслуживании авто: советы экспертов

Немало владельцев сталкиваются с переплатами, особенно при замене масла. Но стоит помнить, что регулярное ТО способствует продлению срока службы машины и увеличивает пробег. Эксперты раскрыли ключевые методы экономии в процессе технического обслуживания. Их советы опубликованы в российских онлайн-ресурсах.
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Сравнивайте стоимость услуг Перед обращением в сервисный центр имеет смысл оценить стоимость услуг на различных площадках. Подробное сравнение цен поможет выбрать оптимальный вариант техобслуживания.
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Самостоятельно меняйте масло Для замены некоторых расходных материалов, как масло или фильтр, владелец автомобиля может обратиться к собственным навыкам. Это позволит сэкономить, учитывая, что некоторые автосервисы завышают цены на такие услуги.
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Покупайте расходные материалы Самостоятельно На некоторых СТО могут использовать дорогие запчасти. Для избежания этой ситуации рекомендуется самостоятельно приобретать комплектующие и расходные материалы.
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