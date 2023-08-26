3 простых способа сэкономить на техобслуживании авто: советы экспертов

20:08 2023-08-26

Вопрос технического обслуживания автомобиля зачастую оказывается финансово нагруженным.

Немало владельцев сталкиваются с переплатами, особенно при замене масла. Но стоит помнить, что регулярное ТО способствует продлению срока службы машины и увеличивает пробег. Эксперты раскрыли ключевые методы экономии в процессе технического обслуживания. Их советы опубликованы в российских онлайн-ресурсах.

  1. Сравнивайте стоимость услуг Перед обращением в сервисный центр имеет смысл оценить стоимость услуг на различных площадках. Подробное сравнение цен поможет выбрать оптимальный вариант техобслуживания.

  2. Самостоятельно меняйте масло Для замены некоторых расходных материалов, как масло или фильтр, владелец автомобиля может обратиться к собственным навыкам. Это позволит сэкономить, учитывая, что некоторые автосервисы завышают цены на такие услуги.

  3. Покупайте расходные материалы Самостоятельно На некоторых СТО могут использовать дорогие запчасти. Для избежания этой ситуации рекомендуется самостоятельно приобретать комплектующие и расходные материалы.

Показать следующие комментарии
Фото