Эксперты назвали признаки повышенного расхода моторного масла

Важно отметить, что двигатели с пробегом до 80 000 километров обычно не должны требовать дозаправки масла между заменами на протяжении одного литра. Однако производители могут иметь свои рекомендации.

Если же каждые 5000 километров вам приходится доливать около 1 литра масла, это может указывать на утечку или проблемы в двигателе. При автомобилях с более высоким пробегом, например, свыше 100 000 или 150 000 километров, повышенный расход масла может быть нормой.

Коэффициент вязкости масла играет роль: более жидкие масла могут просачиваться через уплотнения и прокладки легче. Это может усилить потребление масла, так как износ уплотнений с течением времени нормален.

Появление синеватого дыма из выхлопной трубы – явный сигнал, что масло попадает в камеру сгорания. Эту проблему следует решать немедленно. Тем не менее, потребление масла может увеличиваться и без видимого дыма, что может потребовать более серьёзного вмешательства.