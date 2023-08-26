Анфиса Чехова рассказала, как в Европе относятся к россиянам

21:09 2023-08-26

Популярная телеведущая в соцсетях поведала, с чем столкнулась во время своего путешествия по Монако и Франции.

Популярная телеведущая не так давно звезда посетила Монако. После этого Анфиса Чехова отправилась в Париж.

По словам артистки, ей регулярно рассказывают некие страшилки о том, будто европейцы очень негативно настроены к россиянам, сообщает Рамблер.

Анфиса с этим утверждением не согласна.

Ни разу я с этим не столкнулась! Например, за этим прилавком продавец-француз сыплет русскими словечками и бесплатно подкладывает мне колбаску, – так подписала Чехова свое видео из французского кафе. 

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