Анфиса Чехова рассказала, как в Европе относятся к россиянам

Популярная телеведущая не так давно звезда посетила Монако. После этого Анфиса Чехова отправилась в Париж.
По словам артистки, ей регулярно рассказывают некие страшилки о том, будто европейцы очень негативно настроены к россиянам, сообщает Рамблер.
Анфиса с этим утверждением не согласна.
Ни разу я с этим не столкнулась! Например, за этим прилавком продавец-француз сыплет русскими словечками и бесплатно подкладывает мне колбаску, – так подписала Чехова свое видео из французского кафе.
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