Садовод-эксперт дал рецепт полезной подкормки для выращивания пышно цветущих роз

В число ингредиентов рецепта входят сода, вода, хозяйственное мыло, нашатырный спирт.
Готовится полезный раствор для роз так: на пять литров воды добавляется одна столовая ложка пищевой соды.
К этому составу вливаем пол чайной ложки нашатырного спирта, туда же вносим чайную ложку сульфата магния.
Натираем на крупную терку небольшую часть кусочка хозяйственного мыла - примерно чайную ложку с горкой.
Все смешиваем до полного растворения. Делаем опрыскивания розовых кустов.
Процедура проводится ранним утром или поздно вечером, избегаем попадания прямых лучей солнца на побеги и листья.
Раствор активирует рост новых побегов, а значит, ведет к более пышному и густому цветению розового куста.
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