Садовод-эксперт дал рецепт полезной подкормки для выращивания пышно цветущих роз

В число ингредиентов рецепта входят сода, вода, хозяйственное мыло, нашатырный спирт.

Готовится полезный раствор для роз так: на пять литров воды добавляется одна столовая ложка пищевой соды.

К этому составу вливаем пол чайной ложки нашатырного спирта, туда же вносим чайную ложку сульфата магния.

Натираем на крупную терку небольшую часть кусочка хозяйственного мыла - примерно чайную ложку с горкой.

Все смешиваем до полного растворения. Делаем опрыскивания розовых кустов.

Процедура проводится ранним утром или поздно вечером, избегаем попадания прямых лучей солнца на побеги и листья.

Раствор активирует рост новых побегов, а значит, ведет к более пышному и густому цветению розового куста.