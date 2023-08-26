Как форма огурца показывает, чего не хватает растению: советы опытных огородников

Понять, что уход за огурцами недостаточный, можно по внешнему виду плодов.

Если завязи массово опадают, а вырастающие зеленцы выглядят уродливо, значит есть проблемы с поливом или подкормками.

Очень искривленная форма говорит о нехватке влаги. Грушевидные плоды указывают на дефицит калийных удобрений.

Когда огурцы сильно сужаются в средней части, значит при поливах часто использовалась холодная вода.

Кончик огурца изогнулся, значит ему не хватает азота.