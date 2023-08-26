Умер легендарный режиссер Глеб Панфилов

Режиссер, народный артист РФ Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни. Об этом заявил директор театра "Ленком" в Москве Марк Варшавер.

Он назвал Панфилова режиссером уникального таланта. О дате и месте прощания с легендой кино и театра России Варшавер обещал сообщить позже.

Как напоминают СМИ, последнее время Глеб Панфилов восстанавливался после инсульта, с которым в мае попал в больницу.

Режиссер был лауреатом многих престижных премий СССР и России, академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ.

Будущая звезда родился в 1934-м году в Магнитогорске. Свою дебютную ленту "В огне брода нет" мастер снял на киностудии "Ленфильм". Панфилов является автором сценария и режиссером таких знаковых картин, как «Иван Денисович», «Васса», «Без вины виноватые» и многих других.

В театре «Ленком» Глеб Панфилов в 1986-м году дебютировал, как театральный режиссер - со спектаклем «Гамлет» с Олегом Янковским в главной роли. С этого года являлся режиссером театра.

В 1970-м году он снял фильм "Начало", где главную роль сыграла Инна Чурикова. Режиссер и актриса поженились во время съемок, вместе прожили 50 лет. Инна Чурикова скончалась 14 января 2023-го года. В 1978-м у них родился сын Иван, который закончил МГИМО, стал юристом-международником и продюсером.