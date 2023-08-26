Перцы будут расти на славу, если своевременно позаботиться о хорошей подкормке

23:28 2023-08-26

Перцы будут сладкими, сочными, мясистыми, если не забывать их поддерживать подкормкой. Рассказываем, как готовить и давать удобрение.

Помогаем перцам наращивать листья: для этого даем азотное удобрение. Можно приготовить настой крапивы. Растения замачиваются воде и оставляются бродить на неделю.

При цветении помогаем овощу обильно формировать завязи. Нужен фосфор в большом количестве. Даем две большие ложки рыбной муки, размешивая их в 8 литрах воды.

Когда не хватает калия, нужно приготовить зольный раствор. В 10 литрах размешиваем стакан золы. Настаиваем сутки, потом поливаем перцы.

Заметили опадание цветов и завязей? Срочно берем борную кислоту - чайную ложку и растворяем ее в 10 л воды. Делаем обработку по листьям и цветам.

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