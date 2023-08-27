Почему в древнем Китае детей начинали воспитывать за 6 месяцев до рождения

Подготовку к будущей жизни тоже пришлось начать гораздо раньше, чем можно было подумать.

Воспитание детей и построение их связи с обоими родителями имело особое значение, поскольку с эпохи Хань конфуцианцы прививали веру в то, что добродетель сяо – почитание и служение родителям – является основой всех социальных и гражданских добродетелей и даже главным критерием. что отличает человека от животных.

В Китае издревле считали, что забота о детской психике должна начинаться еще во внутриутробном периоде, ведь то, чему человек учится в самом раннем детстве, становится его природой.

Был даже придуман специальный термин для воспитания плода (Тай Цзяо). Оно включало в себя как действия матери, так и ее мысли и переживания, особенно начиная с третьего месяца беременности.

Среди прочего, матери не следуовало лежать на боку, криво сидеть, смотреть непристойные передачи или слушать "пошлую" музыку, а также заботиться о регулярном образе жизни, правильном питании и соответствующих мыслях.