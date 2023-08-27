Американская подлодка была потоплена собственной торпедой, а капитан получил медаль

08:57 2023-08-27

Подводная лодка USS Tang была одним из самых эффективных подразделений ВМС США во время Второй мировой войны. За свою короткую, но насыщенную карьеру он потопил целых 33 корабля.

Полоса успехов прервалась 25 октября 1944 года, когда USS Tang был потоплен одной из собственных торпед. "то экстраординарное событие, которое ускорило процесс перемен в ВМС США.

USS Tang — американская подводная лодка класса "Балао", спущенная на воду 17 августа 1943 года, вошедшая золотыми буквами в историю ВМС США. Это было чрезвычайно эффективное подразделение, о чем свидетельствует звание самой эффективной подводной лодки Тихоокеанской войны.

После ремонта, проведенного в Перл-Харборе 24 сентября 1944 года, USS Tang отправился в свой пятый и, как оказалось, последний военный патруль.

Ночью 24 октября USS Tang наткнулся на крупный конвоой танкеров с самолетами на борту и грузовыми судами, груженными деталями самолетов. Нескольких атах хватило, чтобы потопить или поджечь ключевые цели. Капитан решил начать уходить от группы преследования, состоящей из эсминца и еще двух судов. Было выпущено 22 торпеды, большая часть из которых поразила цели. Оставалось еще две торпеды, которые должны были завершить работу по уничтожению и отправить на дно еще находившийся на плаву грузовой корабль.

Находясь в пределах 900 м от цели, военный USS Tang выпустил последние торпеды Mark 18. Первая, как и планировалось, направлялась к цели, но со второй произошло что-то странное и неожиданное. Она быстро всплыла на поверхность и в одно мгновение пазвернулась. Капитан заметил проблему, объявил аварийный режим и приказал двигаться на полной скорости, чтобы попытаться уйти от торпеды. Но было уже слишком поздно.

Торпеда Mark 18 поразила военный корабль USS Tang через 20 секунд после старта, попав в часть торпедного отсека. Взрыв был мощным, в результате чего большая часть экипажа погибла. Кормовая часть корабля начала опускаться на дно, а оставшаяся в живых часть экипажа толпились в носовом торпедном отсеке, пытаясь воспользоваться аварийными шахтами.

Была предпринята попытка эвакуации, которой помешали сброшенные японцами глубинные бомбы. Их взрывы вызвали на американском корабле пожар, который начал распространяться и затруднил эвакуацию. 

13 человек попытались выбраться из торпедного зала на поверхность, но это удалось лишь пятерым. Все они, включая капитана О'Кейна, всю ночь ждали помощи. К несчастью для них, спасение означало попадание в плен к японцам, где их держали и пытали до конца войны.

Достижения экипажа USS Tang никогда не были забыты – корабль неоднократно был награжден, а его капитан награжден Медалью Почета – высшей военной наградой США.