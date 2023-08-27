Американская подлодка была потоплена собственной торпедой, а капитан получил медаль

Полоса успехов прервалась 25 октября 1944 года, когда USS Tang был потоплен одной из собственных торпед. "то экстраординарное событие, которое ускорило процесс перемен в ВМС США.

USS Tang — американская подводная лодка класса "Балао", спущенная на воду 17 августа 1943 года, вошедшая золотыми буквами в историю ВМС США. Это было чрезвычайно эффективное подразделение, о чем свидетельствует звание самой эффективной подводной лодки Тихоокеанской войны.

После ремонта, проведенного в Перл-Харборе 24 сентября 1944 года, USS Tang отправился в свой пятый и, как оказалось, последний военный патруль.

Ночью 24 октября USS Tang наткнулся на крупный конвоой танкеров с самолетами на борту и грузовыми судами, груженными деталями самолетов. Нескольких атах хватило, чтобы потопить или поджечь ключевые цели. Капитан решил начать уходить от группы преследования, состоящей из эсминца и еще двух судов. Было выпущено 22 торпеды, большая часть из которых поразила цели. Оставалось еще две торпеды, которые должны были завершить работу по уничтожению и отправить на дно еще находившийся на плаву грузовой корабль.

Находясь в пределах 900 м от цели, военный USS Tang выпустил последние торпеды Mark 18. Первая, как и планировалось, направлялась к цели, но со второй произошло что-то странное и неожиданное. Она быстро всплыла на поверхность и в одно мгновение пазвернулась. Капитан заметил проблему, объявил аварийный режим и приказал двигаться на полной скорости, чтобы попытаться уйти от торпеды. Но было уже слишком поздно.

Торпеда Mark 18 поразила военный корабль USS Tang через 20 секунд после старта, попав в часть торпедного отсека. Взрыв был мощным, в результате чего большая часть экипажа погибла. Кормовая часть корабля начала опускаться на дно, а оставшаяся в живых часть экипажа толпились в носовом торпедном отсеке, пытаясь воспользоваться аварийными шахтами.

Была предпринята попытка эвакуации, которой помешали сброшенные японцами глубинные бомбы. Их взрывы вызвали на американском корабле пожар, который начал распространяться и затруднил эвакуацию.

13 человек попытались выбраться из торпедного зала на поверхность, но это удалось лишь пятерым. Все они, включая капитана О'Кейна, всю ночь ждали помощи. К несчастью для них, спасение означало попадание в плен к японцам, где их держали и пытали до конца войны.

Достижения экипажа USS Tang никогда не были забыты – корабль неоднократно был награжден, а его капитан награжден Медалью Почета – высшей военной наградой США.