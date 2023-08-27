Болезнь легионеров: Как можно заразиться и как защититься

Бактерии легионеллы размножаются во внутренних водопроводных сооружениях, чему способствуют, в том числе, высокая температура. Легионелла размножается при температуре 20-50 градусов Цельсия.

Легионелла – это название самой бактерии, а респираторное заболевание называется легионеллезом. Оно заразноКак же тогда это предотвратить? Легионеллез не передается от человека к человеку, он также не попадает в организм через пищу или воду.

Легионеллез становится опасным только при заражении через дыхательные пути – например, при вдыхании воздуха, содержащего аэрозоль зараженной воды (водяной туман).

Есть несколько советов, которые помогут защититься от бактерий легионеллы. Чтобы снизить риск заражения, нужно:

- регулярно очищать и дезинфицировать души и ванные комнаты дома (душевые насадки, увлажнители воздуха, гидромассажные ванны) согласно рекомендациям производителя;

- после неиспользования крана более 2 недель включите воду минимум на 2 минуты, прежде чем начать им пользоваться;

- периодически опорожнять и промывать отопительные приборы в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы уменьшить оседание грязи на днище и стенках;

- по возможности поддерживайте температуру воды в отопительных приборах на уровне 60 градусов Цельсия.

Легионеллез в большинстве случаев можно вылечить антибиотиками. У молодых людей заболевание чаще протекает в достаточно легкой форме, тогда как наибольшему риску тяжелого течения подвержены пожилые люди, имеющие сниженный иммунитет, борющиеся с хроническими заболеваниями легких или курильщики.