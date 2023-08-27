Последние подкормки, которые надо сделать в саду осенью: советы опытного садовода

Что дать яблоням и грушам осенью? Подкармливаем, как только сняли урожай. Одному дереву нужно по стакану сульфата калия и полтора стакана суперфосфата.

Для сливы и алычи после сбора плодов предлагаем по 3 столовых ложки суперфосфата, 2 столовых ложек сульфата калия.

Вишни и черешни подкармливаем в сентябре. Даем по стакану суперфосфата и по 3 большие ложки сульфата калия.

Смородине в конце сентября-начале октября и в конце октября нужны такие удобрения: пол стакана суперфосфата, стакан сульфата калия, пол ведра перепревшего навоза.

Крыжовник, айва японская нуждаются в следующих подкормках: полторы столовых ложки двойного суперфосфата, 4 больших ложки сульфата калия, пол ведра перепревшего навоза.

Кормить нужно в конце сентября-начале октября, а также в конце октября.

Малине даем удобрения в сентябре: на метр квадратный идет 3 кг перепревшего навоза.

Облепиху подкармливаем сразу, как убрали урожай. Даем кустарнику пол стакана суперфосфата.

Для жимолости надо приготовить полтора ведра перепревшего навоза под каждый куст, даем в сентябре.