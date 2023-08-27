Последние подкормки, которые надо сделать в саду осенью: советы опытного садовода

Что дать яблоням и грушам осенью? Подкармливаем, как только сняли урожай. Одному дереву нужно по стакану сульфата калия и полтора стакана суперфосфата.
Для сливы и алычи после сбора плодов предлагаем по 3 столовых ложки суперфосфата, 2 столовых ложек сульфата калия.
Вишни и черешни подкармливаем в сентябре. Даем по стакану суперфосфата и по 3 большие ложки сульфата калия.
Смородине в конце сентября-начале октября и в конце октября нужны такие удобрения: пол стакана суперфосфата, стакан сульфата калия, пол ведра перепревшего навоза.
Крыжовник, айва японская нуждаются в следующих подкормках: полторы столовых ложки двойного суперфосфата, 4 больших ложки сульфата калия, пол ведра перепревшего навоза.
Кормить нужно в конце сентября-начале октября, а также в конце октября.
Малине даем удобрения в сентябре: на метр квадратный идет 3 кг перепревшего навоза.
Облепиху подкармливаем сразу, как убрали урожай. Даем кустарнику пол стакана суперфосфата.
Для жимолости надо приготовить полтора ведра перепревшего навоза под каждый куст, даем в сентябре.
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