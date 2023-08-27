Умерла актриса Арлин Соркин, которая озвучивала суперзлодейку Харли Квинн

Актриса Арлин Соркин, которая озвучивала суперзлодейку Харли Квинн в мультипликационных фильмах о «Бэтмене» вселенной DC Comics, умерла в возрасте 67 лет. О трагической новости сообщает 5-tv.ru со ссылкой на СМИ США.

Смерть Соркин наступила 24 августа. Причины ухода звезды не называются. Но в сообщении говорится, что по причине проблемы со здоровьем артистка в последние годы не могла работать.

Известность Соркин принесла антигероиня Харли Квинн, которая должна была стать персонажем одного эпизода мультсериала «Бэтмен» в 1992-м году. В серии «Благосклонность Джокера» героиня появлялась, как приспешница основного злодея и врага Бэтмена.

Но один из сценаристов мультсериала, друг Соркин по колледжу Пол Дини, продлил жизнь Харли Квинн на экране. По его словам, на создание суперзлодейки его вдохновила роль Арлин Соркин сериале «Дни нашей жизни», где актриса играла арлекина в одном из эпизодов.

Персонаж стал хитом, появлялся в видеоиграх, анимационных фильмах, мультсериалах - включая «Готэмских девушек», «Лигу справедливости» и т.д.

Арлин Соркин родилась в Вашингтоне 14 октября 1955-го года. В 70-80-х входила в комедийную труппу, была артисткой кабаре. С 1984-го по 2010 год снималась в киносериале «Дни нашей жизни».