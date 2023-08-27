Люди с пивным животом рискуют получить ранний инфаркт и инсульт

Немецкие исследователи в области здравоохранения установили, что люди, обладающие так называемым пивным животом, рискуют умереть в раннем возрасте. Это обусловлено тем, что у мужчин с пивным животом инсульты и инфаркты развиваются в среднем на два года ранее, чем у подтянутых людей.

Кроме того, учёные считают, что пивной живот может провоцировать артериальную гипертензию, негативно влияющую на функции могза и сердца.