Талызина оправдалась из-за резких высказываний о Пугачевой и Ахеджаковой

Высказывания Валентины Талызиной о том, что Алла Пугачева и Лия Ахеджакова скрыли свои настоящие отчества, наделало немало шума. Некоторых россиян это возмутило, артистку стали критиковать, сообщает СтарХит.
88-летняя звезда не понимает, почему ее начали обвинять в антисемитизме. Валентина Илларионовна пояснила, что не имеет претензий к людям разных национальностей.
Я только говорила, что они немного поменяли отчества, чтобы подделаться под общий фон, — уточнила артистка.
Как напоминает издание, скандал разразился после недавнего интервью Валентины Талызиной. Актриса заявила в нем, что папу Примадонны звали не Борис:
У Пугачевой папку звали Борух. А она заявила, что не холопка и не раба.
Переименовала папку в Бориску. Бориска - это славянское имя. Русской захотела быть!
Впрочем, к Пугачевой у Талызиной есть много других претензий. Звезда вспомнила нелестные высказывания Примадонны о россиянах и ее отъезд за границу.
Говорит о себе, что не холопка и не раба. Между прочим, поступок не очень хороший, — отметила артистка.
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