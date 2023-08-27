Талызина оправдалась из-за резких высказываний о Пугачевой и Ахеджаковой

Высказывания Валентины Талызиной о том, что Алла Пугачева и Лия Ахеджакова скрыли свои настоящие отчества, наделало немало шума. Некоторых россиян это возмутило, артистку стали критиковать, сообщает СтарХит.

88-летняя звезда не понимает, почему ее начали обвинять в антисемитизме. Валентина Илларионовна пояснила, что не имеет претензий к людям разных национальностей.

Я только говорила, что они немного поменяли отчества, чтобы подделаться под общий фон, — уточнила артистка.

Как напоминает издание, скандал разразился после недавнего интервью Валентины Талызиной. Актриса заявила в нем, что папу Примадонны звали не Борис:

У Пугачевой папку звали Борух. А она заявила, что не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска - это славянское имя. Русской захотела быть!

Впрочем, к Пугачевой у Талызиной есть много других претензий. Звезда вспомнила нелестные высказывания Примадонны о россиянах и ее отъезд за границу.