Дженнифер Энистон прошла странную процедуру по омоложению кожи

Снискавшая мировую славу по роли в сериале "Друзья" Дженнифер Энистон утверждает, что однажды она прошла крайне необычную косметическую процедуру с целью омоложения кожи тела. По словам Энистон, для сохранения молодого внешнего вида она использовала сперму лосося. При этом американка не пояснила, как именно она использовала данный продукт жизнедеятельности рыбы.

Также Дженнифер Энистон призналась, что еженедельно она делает инъекцию пептидов с целью омоложения. В настоящий момент Энистон 54 года.