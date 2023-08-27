Огородный эксперт назвал отличный стимулятор роста для огурцов

С таким натуральным стимулятором огурцы сразу пойдут в активный рост, никакая химия не понадобится.

Готовим раствор: в литровую банку с теплой водой добавляем большую ложку сухих дрожжей. Туда же всыпаем столовую ложку сахара.

Оставляем жидкость в тепле на пару часов. Потом выливаем этот раствор в 5 литров обычной воды.

Следующий шаг - берем литр этого жидкого удобрения и разводим еще в 10 литрах простой теплой воды. Поливаем все кусты - по литру на растение.

Заранее перед подкормкой вносим в почву древесную золу, потому что удобрение с дрожжами будет выводить калий из грунта.