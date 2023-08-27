Дату следующего боя Макгрегора и имя его соперника «слили» в сеть

Официальный сайт промоушена UFC Fightpass обнародовал анонс следующего поединка ирландца Конора Макгрегора, который ранее был чемпионом организации в полулёгком и лёгком весах.

Выяснилось, что Макгрегор вернётся в большой спорт для поединка с американцем Майклом Чендлером 16 декабря нынешнего года.

При этом Конор Макгрегор до сих пор не контактирует с организацией USADA, которая традиционно берёт обязательные допинг-пробы у бойцов в преддверии их возвращения в октагон.

Последний раз Макгрегор выходил в восьмиугольник в качестве бойца 10 июля 2021 на турнире UFC 264. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье в первом раунде, поскольку нога Конора сломалась в районе стопы.

После этого Конор Макгрегор проходил долгую процедуру реабилитации, и многие небезосновательно считают, что спортсмен использовал допинг при восстановлении.