Метелица - неприхотливый компактный сорт томатов для тесной посадки

Сорт отлично подходит для ограниченных посадочных площадей, можно высаживать плотным рядом, потому что растение очень компактное.
Метелица отличается холодостойкостью и неприхотливостью в уходе.
Гибридный сорт, который популярен у новичков или людей. которым некогда уделять много времени огороду.
Детерминантный сорт, совсем невысокий, занимает мало места. Выращивается без пасынкования и подвязки. Томат из серии "посадил и забыл".
Плоды небольшие - до 150 г, при хорошем уходе достигают 200 г. На один метр квадратный можно посадить 4 растения.
Некоторые высаживают по 2 куста в одну ямку или по 6-7 кустов на квадратный метр.
Вкус кисло-сладкий, традиционный томатный с таким же ярким ароматом. Урожай всегда будет хороший, даже при плохих условиях.
А если с погодой повезет и уход будет хороший, то урожаем Метелица просто завалит.
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