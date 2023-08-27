Метелица - неприхотливый компактный сорт томатов для тесной посадки

Сорт отлично подходит для ограниченных посадочных площадей, можно высаживать плотным рядом, потому что растение очень компактное.

Метелица отличается холодостойкостью и неприхотливостью в уходе.

Гибридный сорт, который популярен у новичков или людей. которым некогда уделять много времени огороду.

Детерминантный сорт, совсем невысокий, занимает мало места. Выращивается без пасынкования и подвязки. Томат из серии "посадил и забыл".

Плоды небольшие - до 150 г, при хорошем уходе достигают 200 г. На один метр квадратный можно посадить 4 растения.

Некоторые высаживают по 2 куста в одну ямку или по 6-7 кустов на квадратный метр.

Вкус кисло-сладкий, традиционный томатный с таким же ярким ароматом. Урожай всегда будет хороший, даже при плохих условиях.

А если с погодой повезет и уход будет хороший, то урожаем Метелица просто завалит.