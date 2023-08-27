Юлия Пересильд хочет снять свое собственное кино

Актриса Юлия Пересильд заявила в Телеграм-канале, что хочет снять свой собственный фильм, сообщает Газета.ру.

По словам звезды, у нее есть несколько идей, которые она хотела бы реализовать. Но не планирует делать это из-за «производственной необходимости».

Хотелось делать это, пребывая в творческом порыве. Как с продюсерской точки зрения, так и с режиссерской все сделать самой, — поделилась актриса.

В кино Юлия Пересильд дебютировала в 2003 году. В сериале «Участок» она сыграла Наташу Кублакову. Актриса стала особенно известна после выхода фильма Клима Шипенко «Вызов», где исполнила главную роль.

Лента стала первой художественный картиной, которая была снята на борту МКС. Актриса вместе с режиссером проекта побывала в космосе, и на Землю оба вернулись после 12 дней съемок фильма.