Большинство людей неправильно использует трубочки для сока из пакетика

Вопреки расхожему мнению, сок из коробочки с соломинкой следует пить так, чтобы изогнутый конец трубочки находился внутри коробки. Таким образом покупатель может выпить больше сока, поскольку изогнутый кончик позволяет собрать сладкий нектар прямо со дна упаковки.

Тем не менее, многие пользователи соцсетей обратили внимание на тот факт, что зачастую ровный кончик трубочки является заострённым. Очевидно, что острый конец нужен для пробития дырочки в упаковке с соком. Так или иначе, любители сока из коробок разделились на две группы, каждая из которых уверена в собственной правоте.