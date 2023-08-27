Бывалый огородник поделился впечатлением от выращивания сладкого томата Розовый мед

Уже из названия понятно, каковы главные особенности сорта - это невероятно вкусный сахаристый томат без кислинки и с нежным ароматом.

Розовый мед - сладкие томаты с мясистой сочной мякотью приятного розового цвета. Куст плодоносит очень обильно, всегда усеян крупными увесистыми плодами.

Сорт высокоурожайный и крупноплодный, устойчив к болезням Плоды в среднем достигают массы 400 г. Иногда они вырастают по 800 г. Кисть дает до 6 плодов. Тонкая нежная кожица.

В высоту томаты вырастают до 70 см. В теплице иногда растут до 2 м. Сорт полудетерминантный, отличается небольшим количеством листьев.