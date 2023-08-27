Как влияет жара на помидоры на грядках и какие меры можно предпринять

В жаркую сухую погоду многим растениям на даче приходится не сладко. Томаты не исключение.

Если стоит жара выше +30, помидоры не могут усваивать из почвы калий, а без него плоды растут жесткие, волокнистые, с прожилками, безвкусные.

Калий отвечает за передвижение сахаров из листвы в плод, он нужен для протекания всех обменных процессов.

Без калия листики желтеют по краю, потом полностью, а потом и вовсе сохнут и опадают.

Высокая температура не способствует появлению завязей, хотя цветение может быть обильным.

Поддерживаем томаты подкормками. Даем сульфат калия несколько раз в сезон. Раз в неделю делаем поливы, каждому кусту по пять литров.

Теплицы проветриваем постоянно, выставляем в них емкости с водой.