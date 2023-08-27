Замечательный сорт томатов Аляска - для тех, кто не любит возни с выращиванием рассады

23:26 2023-08-27

Если вам лень возиться с рассадой или нет на это времени, выбирайте сорт Аляска, его можно сажать сразу семенами в парник.

Нет желания или возможности заниматься разведением рассады, посадите Аляску прямо в грунт семенами, результат вас точно порадует.

Посевы делаем в теплицу или парник в апреле. Всходя будут дружные, подвязывать не обязательно, так как томаты не растут высокими.

Урожай будет обильный и вкусный, с привычным томатным ароматом.

Сорт этот раннего срока созревания, что также добавляет ему плюсов.

Это детерминантный вид с высотой кустиков до 70 см и симпатичными небольшими плодиками, идеально подходящими для закаток.

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