Чем бороться с фитофторой: надежные проверенные рецепты из числа народных средств

00:51 2023-08-28

В августе растения часто страдают от фитофтороза. Заболевание сильно угрожает урожаю, рассказываем, что можно сделать.

Делаем регулярные чесночные опрыскивания. Готовим так: на полтора стакана раздавленного чеснока берем немного марганцовки и настаиваем на ведре воды. Каждому кусту даем по 500 мл.

Готовим литр нежирного молока и йод. Размешиваем 20 капель в молоке, опрыскиваем томаты.

Перебродивший кефир добавляем в воду. Берем литр кефира и ведро воды. Опрыскиваем каждые две недели.

Отвар хвоща готовим так: на 100 г травы берем литр воды, варим 30 минут на слабом огне. Потом разводим в 5 литрах воды.

Измельчаем гриб-трутовик, завариваем кипятком. На литр воды идет 100 г гриба. Опрыскиваем помидоры.

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